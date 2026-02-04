NATO phớt lờ cảnh báo cứng rắn của Nga, sẽ làm điều này khi có hoà bình ở Ukraine

(VTC News) -

Phát biểu trước quốc hội Ukraine hôm 3/2, ông Rutte nói: “Một số đồng minh châu Âu tuyên bố sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận. Sẽ có binh sĩ trên mặt đất, máy bay trên không và tàu chiến trên biển Đen. Mỹ sẽ đóng vai trò hậu thuẫn".

Trong thời gian hiện tại, NATO vẫn đang hỗ trợ Ukraine bằng cách huấn luyện, trang bị cho lực lượng vũ trang nước này và cung cấp “hàng tỷ USD giá trị vũ khí quân sự then chốt của Mỹ”.

Nga từ lâu cảnh báo rằng bất kỳ binh sĩ NATO nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh việc triển khai lực lượng quân sự, căn cứ, kho tàng hay hạ tầng phương Tây tại Ukraine là không thể chấp nhận và sẽ bị xem là sự can thiệp từ bên ngoài, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.

Lực lượng Anh trong một buổi diễn tập của NATO. (Ảnh: RT)

Theo Nga, tham vọng gia nhập NATO của Kiev cùng với việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Một trong những yêu cầu then chốt của Nga là Ukraine phải chấp nhận vị thế trung lập và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, nếu không Moskva tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này bằng biện pháp quân sự.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “giữ lời hứa” không tấn công Ukraine trong vòng một tuần.

“Theo tôi hiểu thì đó là từ Chủ nhật trước đến Chủ nhật vừa rồi. Và đúng là sau đó họ tấn công rất mạnh”, ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục. “Ông ấy đã giữ lời hứa trong khoảng thời gian đó. Một tuần là rất dài trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ khoảng lặng nào, nhất là khi thời tiết ở đó lạnh khủng khiếp".

Ông Trump cho biết ông trực tiếp trao đổi với Tổng thống Putin và mong muốn Nga sớm chấm dứt cuộc xung đột. Thời điểm ông phát biểu, nhiệt độ tại Kiev xuống khoảng âm 18 độ C, và dự báo thời tiết cho thấy giá rét sẽ kéo dài suốt cả tuần.

Trước đó, ông Trump nói rằng ông đề nghị Tổng thống Putin “không tấn công Kiev cùng các thành phố và thị trấn khác trong một tuần” do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song không làm rõ thời điểm bắt đầu lệnh tạm ngừng này.

Nga sau đó được cho là tiến hành các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Nga sử dụng khoảng 450 máy bay không người lái và hơn 60 tên lửa trong một đợt tập kích kéo dài từ tối 2/2 sang sáng 3/2. Một cuộc tấn công khác vào 1/2 được cho là đã khiến 12 thợ mỏ thiệt mạng tại vùng Dnipropetrovsk.

Trong khi ông Trump mô tả khoảng ngừng bắn theo khung thời gian “Chủ nhật đến Chủ nhật”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại cho biết Ukraine kỳ vọng việc tạm dừng các cuộc tấn công sẽ kéo dài đến hết ngày 3/2, với thời điểm bắt đầu là ngày 30/1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump “không bất ngờ” trước việc Nga tiếp tục tấn công. Bà nhấn mạnh rằng đây là cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều năm và cho rằng xung đột “đã không xảy ra nếu ông Trump vẫn còn tại nhiệm”.

Theo Nhà Trắng, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, dự kiến sẽ tới Abu Dhabi để tham gia vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga và Ukraine.