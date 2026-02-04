Ngày mai, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng

(VTC News) -

Đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, ngày mai, giá xăng E5 RON92 tăng khoảng 300 đồng/lít, xăng RON95 tăng khoảng 250 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 450 đồng/lít, dầu hỏa tăng 500 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng mạnh hơn 600 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo đồng loạt tăng.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng trong kỳ điều hành ngày 5/2, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 312 đồng lên mức 18.642 đồng/lít và xăng RON95 tăng 271 đồng lên mức 19.111 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng lên 18.679 đồng/lít, giá dầu diesel dự báo tăng 563 đồng lên 18.733 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut có thể tăng mạnh 714 đồng lên mức 15.344 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp sau 1 phiên giảm.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.