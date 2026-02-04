Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), vừa ký ban hành Kế hoạch số 04 của Ban Chỉ đạo về Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Lâm Hiển)

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia trên không gian mạng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan chủ quản các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở có trách nhiệm rà soát, khắc phục tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đối với hệ thống và nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, triển khai giám sát an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả, tiến độ và mức độ tuân thủ về cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị biện pháp hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và phân bổ nguồn lực khi cần. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu về an ninh mạng.

Trong năm 2026 cũng cần nâng cao năng lực của Trung tâm An ninh mạng quốc gia; mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát, cảnh báo an ninh mạng với các hệ thống thông tin quan trọng của hệ thống chính trị từ cấp độ 3 trở lên (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu); thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng.

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, về vị thế quốc gia, Việt Nam tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 20 quốc gia có mức đánh giá cao về Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Cùng đó là đẩy mạnh truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội cho người dân kỹ năng nhận diện, phòng, chống lừa đảo, tiếp nhận và xử lý phản ánh sự cố. Đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Triển khai các giải pháp định danh và đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng; củng cố lòng tin, trách nhiệm của người dân khi hoạt động, tương tác, làm việc trên không gian mạng.

Hoàn thiện cơ chế pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường, sản phẩm, giải pháp an ninh mạng chất lượng có cơ hội phát triển. Các quy định của pháp luật đủ sức răn đe, và phản ứng nhanh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo yêu cầu xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả kiến trúc bảo vệ an ninh mạng quốc gia đa lớp hiện đại, đồng bộ, hiệu quả bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu; ban hành quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin tổng thể từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2030 đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Tỷ trọng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng "Make in Vietnam" chiếm trên 50% thị trường trong nước và bắt đầu hình thành năng lực xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. Tự chủ nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 được đề ra là xây dựng nền an ninh mạng quốc gia bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học công nghệ số trình độ quốc tế; làm chủ các công nghệ cốt lõi, giảm phụ thuộc nhập khẩu...

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể với các đảng ủy trực thuộc trung ương, tỉnh, thành ủy. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu (trừ lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu).

Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe, phòng ngừa xã hội và căn cứ xử lý các hành vi chưa được quy định; sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước tháng 3/2027.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy ra sự việc nghiêm trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu, để phục vụ công tác xếp loại hàng năm.