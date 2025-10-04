(VTC News) -

Bếp từ đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam nhờ những ưu điểm vượt trội như khả năng làm nóng nhanh chóng, an toàn (không có lửa hở), dễ dàng vệ sinh và thiết kế hiện đại, sang trọng. Một trong những mối bận tâm của người tiêu dùng khi sử dụng bếp từ chính là chi phí điện năng tiêu thụ. Họ băn khoăn liệu bếp từ có tốn điện hay không và làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.

Thực tế, bếp từ có hiệu suất chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng rất cao (khoảng 90-95%), vượt trội so với bếp gas hay bếp hồng ngoại. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách hoặc không nắm rõ các nguyên tắc cơ bản vẫn có thể khiến hóa đơn tiền điện của bạn tăng lên đáng kể. Vì vậy, trang bị kiến thức về cách dùng bếp từ tiết kiệm điện là điều cần thiết để tận dụng tối đa ưu điểm của thiết bị này mà không phải lo lắng về chi phí.

Bếp từ là một thiết bị nấu nướng hiện đại và rất tiết kiệm điện nếu bạn biết cách dùng.

Bếp từ "ngốn" điện thế nào?

Để sử dụng bếp từ tiết kiệm điện và hiệu quả, trước hết chúng ta cần hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó. Bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Khi bật bếp, dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính sẽ tạo ra từ trường biến thiên. Từ trường này đi qua đáy nồi có vật liệu nhiễm từ (sắt, thép không gỉ) sẽ sinh ra dòng điện Foucault, làm đáy nồi tự nóng lên để nấu chín thức ăn. Mặt bếp chỉ nóng do nhiệt truyền từ đáy nồi, chứ bản thân mặt bếp không sinh nhiệt.

Chính nhờ nguyên lý này mà bếp từ có hiệu suất cao và tiết kiệm điện bởi:

- Không thất thoát nhiệt: Nhiệt được tạo ra trực tiếp ở đáy nồi, không bị thất thoát ra môi trường xung quanh như bếp gas hay bếp hồng ngoại.

- Làm nóng nhanh: Thời gian làm nóng nồi nhanh chóng giúp rút ngắn thời gian nấu, từ đó tiết kiệm điện năng.

Cách dùng bếp từ tiết kiệm điện

Sử dụng đúng loại nồi phù hợp với bếp từ: Bếp từ chỉ hoạt động với nồi có đáy nhiễm từ. Nếu dùng nồi không nhiễm từ, bếp sẽ không nhận nồi và báo lỗi, không sinh nhiệt hoặc làm nóng rất kém, gây lãng phí điện.

Chọn nồi làm bằng thép không gỉ (inox 304, 430), hoặc nồi có đáy gắn miếng sắt từ: Luôn kiểm tra ký hiệu "induction" (hình lò xo) dưới đáy nồi trước khi mua. Ký hiệu này chỉ ra rằng nồi/chảo đó có đáy nhiễm từ và phù hợp để sử dụng với bếp từ. Đây là kinh nghiệm dùng bếp từ cơ bản nhưng quan trọng nhất.

Chọn nồi có kích thước phù hợp với vùng nấu: Vùng nấu của bếp từ được thiết kế để tạo ra từ trường tối ưu với kích thước nồi tương ứng. Nồi quá nhỏ sẽ lãng phí năng lượng thoát ra ngoài vùng nấu. Nồi quá lớn có thể không được làm nóng đều.

Đậy nắp nồi khi nấu: Đậy nắp giúp giữ nhiệt bên trong nồi, làm thức ăn chín nhanh hơn và giảm thời gian nấu, từ đó tiết kiệm điện đáng kể.

Tắt bếp trước khi thức ăn chín hoàn toàn: Bếp từ vẫn còn nhiệt dư trên mặt kính và trong nồi một thời gian sau khi tắt. Tắt bếp sớm hơn vài phút so với thời gian dự kiến món ăn chín. Nhiệt dư sẽ tiếp tục làm chín thức ăn, giúp tiết kiệm điện.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, không bật nhiệt độ tối đa liên tục: Bật nhiệt độ tối đa liên tục sẽ tiêu thụ nhiều điện năng và có thể làm thức ăn cháy xém. Ban đầu có thể bật nhiệt độ cao để làm nóng nhanh, sau đó hạ nhiệt độ xuống mức vừa phải để duy trì sôi hoặc hầm. Sử dụng các chức năng nấu cài đặt sẵn (nếu có) để điều chỉnh nhiệt độ chính xác.

Chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng trước khi bật bếp: Việc sơ chế nguyên liệu (thái, rửa, ướp) trước khi bật bếp giúp bạn nấu liên tục, tránh bật tắt bếp nhiều lần hoặc để bếp hoạt động mà không có nồi, gây lãng phí.

Tận dụng các chức năng hẹn giờ, khóa an toàn: Chức năng hẹn giờ giúp bạn kiểm soát thời gian nấu chính xác, bếp sẽ tự động tắt khi hết giờ, tránh quên tắt bếp; Chức năng khóa an toàn ngăn trẻ em hoặc người khác vô tình bật bếp, tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn.

Lưu ý khi dùng bếp từ

Vệ sinh bếp từ định kỳ: Lau chùi mặt bếp sau mỗi lần sử dụng bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh chuyên dụng để loại bỏ thức ăn thừa, dầu mỡ, giữ bếp luôn sạch sẽ và sáng bóng. Tránh dùng vật sắc nhọn để cạo vết bẩn.

Không kéo lê nồi trên mặt bếp: Điều này có thể làm trầy xước mặt kính.

Kiểm tra nguồn điện và dây dẫn: Đảm bảo nguồn điện ổn định, dây dẫn phù hợp với công suất của bếp để tránh quá tải điện.

Không đặt bếp gần các thiết bị điện tử nhạy cảm: Từ trường của bếp từ có thể ảnh hưởng đến chúng.

Rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài: Đây là cách đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiết kiệm điện.