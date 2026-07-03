Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Theo bản tin cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/7, ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes - ANDV) liên quan đến tàu du lịch MV Hondius được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng. WHO đánh giá dự kiến sẽ không tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền liên quan đến ổ dịch này.

Triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh. (Ảnh minh họa AI)

Theo WHO, kể từ ngày 2/5, khi ổ dịch được thông báo cho WHO đến ngày 2/7, đã ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp mắc, trong đó có 12 trường hợp được xét nghiệm khẳng định nhiễm virus Andes (ANDV) và 1 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Trong số 10 trường hợp nhập viện, 8 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 2 người đang được tiếp tục điều trị. Tất cả các trường hợp mắc đều là những người đã có mặt trên tàu MV Hondius. Toàn bộ người tiếp xúc đã hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe 42 ngày theo hướng dẫn của WHO mà không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm thứ phát.

Kết quả này cho thấy chuỗi lây truyền đã được cắt đứt, ổ dịch đã được kiểm soát hiệu quả và không còn nguy cơ lây truyền liên quan đến sự kiện này.

Theo đánh giá của WHO, virus Andes vẫn là tác nhân lưu hành tại một số quốc gia Nam Mỹ. Khả năng lây truyền từ người sang người của chủng virus này ở mức hạn chế, chủ yếu xảy ra khi có tiếp xúc gần và kéo dài, chưa ghi nhận các đợt bùng phát lây truyền diện rộng.

Môi trường khép kín trên tàu du lịch được cho là yếu tố thuận lợi làm phát sinh chuỗi lây truyền giới hạn trong đợt bùng phát dịch vừa qua.

Ngay sau khi WHO thông tin về chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius, Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên cập nhật đánh giá nguy cơ; đồng thời ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát phát hiện ca bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Đối với Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus Andes, cũng như chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến sự bùng phát dịch trên tàu MV Hondius.

Qua rà soát các dữ liệu khoa học hiện có, Việt Nam trước đây chỉ ghi nhận một số bằng chứng về các chủng virus Hanta khác như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật.

Mặc dù nguy cơ từ sự kiện ổ dịch nêu trên đã kết thúc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm; hạn chế tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc những khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm, cần liên lạc với cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.