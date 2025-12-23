Bắt quả tang nhóm người vào rừng dựng lán trại, thăm dò để đào vàng trái phép

(VTC News) -

Công an xã Quế Phước, TP Đà Nẵng, cho biết vừa tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Xai Chức, thôn Mậu Long, xã Quế Phước.

Theo đó, rạng sáng 23/12, lực lượng công an phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép, gồm: N.V.H. (SN 2002), N.Đ.D. (SN 1990, cùng trú thôn 5, xã Hoan Lào, tỉnh Quảng Trị); N.V.L. (SN 1981, trú xã Điềm Thuỷ, tỉnh Thái Nguyên); Đ.V.Q. (SN 1992, trú thôn 3, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng dựng lều trại, đưa phương tiện vào phục vụ cho việc khai thác vàng. (Ảnh: C.A)

Tại thời điểm kiểm tra, những người này đang sinh hoạt trong lán trại được dựng trái phép tại khu vực rừng núi hẻo lánh. Qua làm việc, nhóm khai nhận vào khu vực Xai Chức để thăm dò, tăm vàng nhằm mục đích khai thác vàng trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiêu hủy 1 lán trại trái phép, đồng thời thu giữ và tiêu hủy các phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gồm: 1 máy nổ, khoảng 200m dây điện, 100m ống nước, 30 lít dầu.

Cách đây 1 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, tháng 7/2025, Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ (SN 1981, trú thôn Quý Hương, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Khoảng 15h30 ngày 17/7, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Cơ quan công an thu giữ 838kg quặng đá chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn.

Theo cơ quan chức năng, Trần Viết Lực từng bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Khai thác vàng trái phép”.