Bắt kẻ cầm đầu nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Minh Dũng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Dũng là kẻ cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an lấy lời khai Lê Minh Dũng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, tháng 2/2024, sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ gần 80 đối tượng thuộc đường dây giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Nghệ An triệt xóa liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở tại nước ngoài.

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu, câu kết với các đối tượng người nước ngoài thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nói trên là Lê Minh Dũng.

Ngay sau khi băng nhóm lừa đảo của mình bị Công an Nghệ An triệt xóa vào năm 2024, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các “ông chủ” người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại đặc khu kinh tế thuộc Campuchia.

Tại đây, Dũng tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới khiến quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 24/10/2024, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự thành lập nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng khi hắn này đang lẩn trốn tại Campuchia và áp giải về nước để xử lý.