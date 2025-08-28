Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị nhằm vận động người dân đầu tư vào một loại tiền điện tử ảo. Xác định đây là đường dây lừa đảo hoạt động trên toàn quốc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Đến ngày 24/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm trên cả nước như Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai,... và bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm cả đối tượng cầm đầu.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tạo ra các ứng dụng và trang web để kêu gọi người dân đầu tư tiền thật vào một loại tiền ảo không có thật. Nạn nhân sau đó được hướng dẫn kêu gọi thêm người khác tham gia để nhận hoa hồng theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc, nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Triệt phá nhóm lừa đảo tiền ảo PaynetCoin xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD

Làm gì để không bị kẻ lừa đảo rút tiền trong tài khoản?

Có gì trong các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar?

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản