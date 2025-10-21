Bão số 12 cách Đà Nẵng 450km, miền Trung mưa lớn từ chiều mai

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.
Dự báo 13h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen cách TP Đà Nẵng khoảng 145km về phía Đông Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng 13h ngày 23/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Nam Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Tác động của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao 0,3-0,5m, đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió ngây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.
Trên đất liền, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều 22/10 đến hết 23/10).
Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ trên 500mm; Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng dao động 500-700mm, có nơi trên 900mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt 200mm chỉ trong 3 giờ.
Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.
Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.