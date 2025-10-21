Các địa phương lên phương án cho học sinh nghỉ, học trực tuyến ứng phó bão số 12

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành công điện gửi giám đốc các Sở GD&ĐT từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 12 (Fengshen).
Theo công điện, các địa phương cần bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Địa phương đồng thời chủ động chuyển sang dạy học trực tuyến, hoặc tạm hoãn lịch học khi thời tiết diễn biến phức tạp.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là các điểm trường lẻ, vùng sâu, vùng xa, khu vực nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cao.
Các nhà trường phải lên kế hoạch di dời thiết bị, hồ sơ, sách giáo khoa, bàn ghế đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và hạ tầng giáo dục khi bão đổ bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 21/10, tâm bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo đến 4h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15km và duy trì cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.
Khoảng 4h ngày 23/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển ven bờ TP Huế - Quảng Ngãi, đổi hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h, khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.