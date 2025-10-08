Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục học online

(VTC News) -

Trường Đại học Ngoại thương gửi thông báo về việc tổ chức học và thi ngày 8/10 tới sinh viên. Căn cứ dự báo thời tiết ngày 8/10, các lớp tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến (online) nhằm đảm bảo tiến độ giảng dạy và tạo điều kiện cho sinh viên ở khu vực bị ngập nước hoặc di chuyển khó khăn vẫn có thể tham gia học tập đầy đủ.

Riêng các lớp thi vẫn diễn ra tại trường theo kế hoạch, nhằm đảm bảo tiến độ kết thúc học phần của toàn trường.

Đối với sinh viên không thể tham gia thi do mưa ngập hoặc lý do bất khả kháng, nhà trường đề nghị sinh viên đăng ký hoãn thi theo hướng dẫn để được bố trí lịch thi bổ sung phù hợp.

Nhiều trường đại học tiếp tục tổ chức học trực tuyến ngày 8/10.

Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo toàn bộ hoạt động giảng dạy ngày 8/10 sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến do mưa bão gây cản trở việc đi lại. Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn cho giảng viên, sinh viên và duy trì tiến độ học tập.

Trường Đại học Giao thông Vận tải tạm dừng các lớp học trực tiếp trong ngày 8/10, chuyển sang dạy học trực tuyến. Với các học phần đặc thù như thực tập, thí nghiệm hay hoạt động ngoài trời, giảng viên sẽ sắp xếp lịch bù vào thời gian phù hợp.

Đối với khối hành chính, lãnh đạo trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động phân công nhiệm vụ và bố trí hình thức làm việc linh hoạt cho viên chức, người lao động, đảm bảo hoạt động được duy trì thông suốt, không gián đoạn.

Trong khi đó, nhiều trường ở Hà Nội quyết định cho học sinh quay lại lớp. Đại học Thương mại cho biết Hà Nội tạm ngớt mưa, nước rút dần nên từ ngày 8/10, trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.

"Sinh viên gặp khó khăn trong việc di chuyển do ảnh hưởng thời tiết tại nơi ở có thể báo với giảng viên để được hỗ trợ phù hợp", trường lưu ý.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo sinh viên trở lại học trực tiếp từ ngày 8/10. Trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, trường sẽ cập nhật thông báo điều chỉnh trước 6h sáng cùng ngày.

Trường Tiểu học và THCS FPT (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) thông báo học sinh trở lại trường học tập trực tiếp ngày 8/10. Đồng thời tiếp tục theo, cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp.

Các trường Tiểu học Kim Giang (phường Định Công), trường Mầm non Unetkids (phường Nhân Chính), Hệ mầm non của Hệ thống giáo dục Alaska cũng đón học sinh trở lại trường ngày 8/10

Sáng 7/10, Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Hàng loạt trường thông báo dừng các hoạt động giảng dạy, chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến, đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên.