Loạt trường đại học ở Hà Nội hoãn thi, chuyển lịch học online

(VTC News) -

Ngày 5/10, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập và thi cử do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo). Theo đó, trong hai ngày 6 và 7/10, toàn bộ các lớp sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Những môn thi dự kiến diễn ra trong thời gian này được dời sang các ngày 12 và 19/10, lịch cụ thể được cập nhật trên hệ thống FTUGate cho sinh viên.

Nhà trường cũng cho biết, nếu đến ngày 8/10 sinh viên vẫn gặp trở ngại trong việc đi lại do ảnh hưởng của mưa bão, trường sẽ có phương án điều chỉnh phù hợp, tùy theo tình hình cụ thể của từng lớp.

Cùng ngày, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng phát đi thông báo về việc học trực tuyến (online) ngày 6/10. Các hệ đào tạo được học online bao gồm: Đại học chính quy, đào tạo bằng kép, liên kết quốc tế, văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học, cao học, nghiên cứu sinh.

Đối với các học phần chung mời giảng, Phòng Đào tạo và Người học thông báo trực tiếp đến các giảng viên kế hoạch giảng dạy trực tuyến. Còn đối với các học phần do các khoa đào tạo phụ trách, trưởng các đơn vị chủ động thông báo cho giảng viên và sinh viên nắm được.

"Các giảng viên chủ động hình thức giảng dạy trực tuyến: Zoom meeting, MS Teams, Google classroom và thông báo trực tiếp cho sinh viên, học viên biết, thực hiện", Nhà trường nêu rõ.

Đề phòng nguy hiểm của bão số 11, nhiều trường đại học cho sinh viên học trực tuyến ngày 6/10

Đề phòng ngập lụt, tắc đường do ảnh hưởng của bão Matmo, Trường Đại học Thương mại thông báo học online trong ngày 6/10. Cụ thể, sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo quốc tế sẽ được bố trí học online trên nền tảng Microsoft Teams.

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo kế hoạch học online đến sinh viên, đồng thời yêu cầu giảng viên tạo link Teams theo tài khoản cá nhân và gửi sinh viên lớp học phần trước 20h ngày 5/10.

Tương tự, phòng Công tác Sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo, do bão số 11 có thể diễn biến phức tạp, gây mưa lớn trên diện rộng, ban giám hiệu quyết định chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) cho toàn bộ lớp học có lịch giảng dạy vào ngày Thứ Hai (6/10).

Riêng các lớp học phần đặc thù như thực hành, thí nghiệm, giảng viên bố trí lịch dạy bù vào thời gian phù hợp với lịch trình giảng dạy.

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, toàn bộ lớp học trong hai ngày 6-7/10 sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho giảng viên và sinh viên. Trường yêu cầu giảng viên chủ động tổ chức học online để duy trì tiến độ đào tạo, đồng thời đề nghị giảng viên và sinh viên nghiêm túc chấp hành thông báo trong thời gian mưa bão.