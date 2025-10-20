Bão số 12 hướng về ven biển Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn dài ngày

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 20/10, tâm bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khả năng mạnh thêm với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 7h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen. (Nguồn: NCHMF)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Khoảng 7h ngày 23/10, bão số 12 Fengshen trên vùng ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h, có thể suy yếu, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 12 Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ 22-27/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động 3", cơ quan khí tượng cảnh báo.