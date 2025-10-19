Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay 19/10, bão Fengshen đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm 2025.

Lúc 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo đến 16h ngày 20/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Fengshen. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 16h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, đổi hướng Tây, di chuyển chậm lại với tốc độ 10-15 km/h và có thể mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo hiện tại cho thấy, đây là cường độ cực đại của cơn bão này.

Đến 16h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Bắc, đổi hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, khả năng suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ccấp 9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Tác động của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, nhận định về đợt không khí lạnh đầu mùa, cơ quan khí tượng cho biết, tối và đêm nay 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.