Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi chuyển rét dưới 16°C

(VTC News) -

Bộ phận không khí lạnh đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta, dự kiến chiều và đêm 19/10 bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ ngày 20 đến 22/10, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng sâu hơn đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi mở rộng sang một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đây là những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.

Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt ở miền Bắc giảm đáng kể, tiết trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời trở rét.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 16°C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm xuống thấp nhất 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Với mức nhiệt này, cảm giác lạnh đầu mùa sẽ xuất hiện rõ rệt, đặc biệt ở những khu vực vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...

Thời tiết Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nền nhiệt khu vực này giảm nhanh. Ban đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen nên trong ngày và đêm 19/10, khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, vùng biển phía Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2,5-5m.

Từ tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày và đêm 19/10, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi 40-80mm, có nơi trên 150mm; ở Nghệ An đến Quảng Trị 20-50mm, cục bộ trên 100mm.