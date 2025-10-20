Dự báo thời tiết 20/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, đêm trở lạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết miền Bắc và Thanh Hoá trong ngày 20/10 phổ biến mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm cùng ngày, các khu vực này chuyển rét về đêm và sáng, ban ngày trời nắng. Vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Dự báo thời tiết ngày 20/10, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Khu vực Hà Nội mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, khu vực này đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Ngày 20/10, mưa lớn ở Nghệ An đến Quảng Ngãi xu hướng giảm dần tuy nhiên khu vực này vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 20/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/10/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (Đà Nẵng - Quảng Ngãi) ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.