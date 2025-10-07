Bao giờ Hà Nội giảm mưa?

(VTC News) -

>>> Cập nhật bản đồ ngập úng ở Hà Nội TẠI ĐÂY

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn phát đi các bản tin mưa lớn ở Hà Nội và nhiều nơi, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày hôm nay 7/10, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh mưa to đến rất to. (Ảnh: Minh Đức)

Tin mưa lớn Bắc Bộ, Thanh Hóa và nhiều nơi

Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay (7/10), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 200mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437.6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Giang) 250.4mm,…

Dự báo, ngày hôm nay (7/10), Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm

Ngày và đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ ngày 8/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (từ chiều 7/10 đến ngày 16/10) và tình hình mưa lớn

Lúc 6h15p sáng 7/10, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157.2mm, trạm Mễ Trì 100.2mm…

Dự báo trong sáng 7/10, TP Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội:

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1 - 3 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Cụ thể các điểm có khả năng ngập như:

Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt,

Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều,

Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc,

Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ,

Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình,

Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc,

Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…

Tình hình thời tiết Hà Nội 10 ngày tới:

Ngày hôm nay 7/10, Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 23-25°C, cao nhất 26-28°C.

Tình trạng có mưa rào, dông vẫn còn tiếp diễn trong ngày mai 8/10.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 8 - 16/10.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/10 đến ngày 8/10

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 8/10 mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh từ đêm 07/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối 7/10 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 8/10 đến ngày 16/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.