8 bài thuốc dân gian từ lá lốt

(VTC News) -

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), lá lốt không chỉ là gia vị quen thuộc trong các món nướng, xào hay canh mà còn được sử dụng như vị thuốc trong y học cổ truyền. Loại lá này mùi thơm đặc trưng, vị cay nhẹ và được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Đông y, lá lốt có tính ấm, vị cay, giúp tán hàn, ôn trung, giảm đau. Một số nghiên cứu y học hiện đại cũng ghi nhận lá lốt chứa tinh dầu, flavonoid và alkaloid tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ giảm đau.

Lá lốt quen thuộc trong bữa ăn còn được xem là vị thuốc giúp giảm đau, kháng viêm.

Bài thuốc dân gian từ lá lốt

Chữa bệnh trĩ bằng cách xông hơi

Lá lốt rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi đun sôi với lượng nước vừa đủ. Sau khi sôi, hạ lửa thêm khoảng 10 phút, để nước bớt nóng rồi xông hậu môn 10-15 phút mỗi ngày.

Giảm mồ hôi tay chân

Dùng khoảng 30 g lá lốt tươi đun với một lít nước và chút muối. Khi nước còn ấm, ngâm tay chân trước khi ngủ, thực hiện liên tục 5-7 ngày.

Giảm đau nhức xương khớp

Lá lốt có thể xào cùng thịt bò ăn 2-3 lần mỗi tuần để giữ ấm cơ thể, giảm đau khi trời lạnh. Ngoài ra, có thể sắc lá lốt với rễ bưởi bung, vòi voi, cỏ xước để uống trong 7 ngày.

Kích thích tiêu hóa, giảm chán ăn

Lá lốt phơi khô hoặc dùng tươi sắc uống 2-3 lần mỗi ngày trong khoảng một tuần. Có thể kết hợp thêm rễ bưởi, cỏ xước hoặc vòi voi để tăng hiệu quả.

Giảm đau bụng do nhiễm lạnh

Khoảng 20 g lá lốt tươi đun với 300 ml nước, sắc còn 100 ml, uống khi còn ấm trước bữa tối trong 1-2 ngày.

Hỗ trợ viêm âm đạo, ngứa

Dùng 50 g lá lốt, 40 g nghệ và 20 g phèn chua đun sôi trong 15 phút. Nước thu được dùng để xông và rửa ngoài, giúp giảm ngứa và kháng khuẩn.

Điều trị tổ đỉa tay

Giã nát lá lốt, vắt nước uống trong ngày. Phần bã nấu lấy nước rửa vùng da tổn thương, có thể đắp trực tiếp rồi băng lại.

Giảm sưng đau đầu gối

Giã nát lá lốt với ngải cứu, thêm giấm, chưng nóng rồi chườm lên vùng đầu gối đau nhức.

Lưu ý khi sử dụng

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng lá lốt không đúng cách có thể gây tác dụng phụ. Phụ nữ đang cho con bú nên hạn chế vì có thể làm giảm tiết sữa. Người bị nóng trong, táo bón, nhiệt miệng hoặc đau dạ dày cũng cần thận trọng do tính ấm của lá lốt.

Việc dùng quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên dùng ở mức vừa phải và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các bài thuốc dân gian để tránh rủi ro sức khỏe.