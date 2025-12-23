Ngâm chân bằng lá lốt thường xuyên có tốt?

(VTC News) -

Ngâm chân là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả, giúp tác động lên các huyệt đạo ở lòng bàn chân, thúc đẩy lưu thông máu, khai thông kinh mạch và làm dịu cơ thể. Phương pháp này không chỉ giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi mà còn hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, góp phần nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Chính vì những lợi ích đó, ngâm chân với các loại thảo dược thường được ví như một hình thức dưỡng cơ thể tự nhiên.

Ngâm chân lá lốt là thói quen tốt vào mùa đông (Ảnh: AI)

Ở vùng nông thôn, lá lốt là loại cây quen thuộc, gần như gia đình nào cũng trồng sẵn một khóm trong vườn. Thông thường, lá lốt chỉ được dùng làm gia vị cho các món ăn hằng ngày, ít người biết rằng nó còn mang giá trị dược liệu đáng kể. Theo Sohu, nếu kiên trì ngâm chân với lá lốt đúng phương pháp, cơ thể có thể nhận được nhiều lợi ích tích cực như sau.

Hỗ trợ trị đau xương khớp

Bàn chân được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể, bởi đây là nơi hội tụ nhiều huyệt đạo quan trọng liên quan đến các cơ quan nội tạng. Trong sinh hoạt hằng ngày cũng như khi vận động, bàn chân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Trong khi đó, mặt đất mang tính âm, lại thường ẩm ướt, chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn, dễ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe bàn chân cũng như hệ xương khớp nếu không được chăm sóc đúng cách.

Người ở độ tuổi trung niên và người cao tuổi thường xuyên gặp phải tình trạng đau mỏi xương khớp. Trong trường hợp này, ngâm chân bằng lá lốt là một biện pháp đơn giản giúp hỗ trợ giảm đau hiệu quả. Bạn có thể kết hợp lá lốt với vài lát gừng, đun lấy nước để ngâm chân. Khi sử dụng, cần lưu ý giữ nhiệt độ nước ở mức vừa phải, khoảng 35-40°C, tránh quá nóng.

Nếu duy trì thói quen ngâm chân đều đặn, cảm giác đau nhức xương khớp sẽ thuyên giảm rõ rệt, qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Loại trừ cảm lạnh, cải thiện chứng mất ngủ

Sử dụng lá lốt nấu nước để ngâm chân giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết, khai thông kinh mạch, cân bằng âm dương trong cơ thể và hỗ trợ xua tan cảm lạnh.

Bên cạnh đó, phương pháp này còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp tinh thần dễ chịu và dễ ngủ hơn. Khi giấc ngủ được cải thiện, cơ thể sẽ phục hồi tốt hơn, tinh thần minh mẫn, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Giúp ngủ ngon

Việc duy trì thói quen ngâm chân bằng nước lá lốt giúp cơ thể thả lỏng, giảm áp lực và mệt mỏi sau một ngày dài, đồng thời cải thiện giấc ngủ rõ rệt. Để tăng hiệu quả, bạn có thể kết hợp xoa bóp và ấn các huyệt ở bàn chân trong quá trình ngâm.

Hỗ trợ điều trị bệnh nấm da chân, phù nề

Lá lốt tác dụng sát trùng, tiêu viêm nên kiên trì ngâm chân bằng nước lá lốt có thể ức chế sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn trên bàn chân. Từ đó ngăn ngừa bệnh nấm da chân, giảm phù nề.

Hỗ trợ điều trị chứng ra nhiều mồ hôi chân

Bạn có thể nấu nước lá lốt cùng một ít muối trắng để làm nước ngâm chân trước khi đi ngủ. Bạn kiên trì thực hiện liên tục 5-7 ngày sẽ thấy lượng mồ hôi tiết ra ít hơn.