Ý nghĩa của Tùng, Cúc, Trúc, Mai

(VTC News) -

Trong không gian kiến trúc truyền thống và đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, bộ tranh tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai" từ lâu đã trở thành một biểu tượng kinh điển. Không đơn thuần là vật phẩm trang trí nội thất mang tính thẩm mỹ cao, bộ tứ này còn là sự kết tinh của tư duy triết học phương Đông, thể hiện thế giới quan về vũ trụ và khát vọng vươn tới những phẩm chất cao đẹp của con người.

Việc cổ nhân lựa chọn bốn loài cây này để đại diện cho bốn mùa trong năm hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Mỗi loài cây, với đặc tính sinh học đặc thù, đã trở thành một ẩn dụ sống cho cốt cách của bậc chí nhân quân tử trước những biến thiên của thời cuộc.

Tùng, Cúc, Trúc, Mai biểu tượng cho sự luân chuyển thời gian, sức sống mãnh liệt và cốt cách cao đẹp của bậc quân tử. (Ảnh: IG)

Tùng (mùa đông) - sự kiên tâm và bản lĩnh

Trong bộ tứ quý, cây tùng đại diện cho mùa đông giá rét. Về mặt sinh học, tùng là loài cây lá kim, rễ đâm sâu, thường mọc trên những vách núi đá chênh vênh, cằn cỗi. Khi mùa đông ập đến, vạn vật đều khô héo, rụng lá để sinh tồn, thì duy chỉ có cây tùng vẫn giữ được sắc xanh tươi vươn thẳng giữa bão tuyết.

Chính sức sống mãnh liệt này đã biến Tùng thành biểu tượng trường tồn của người quân tử: Kiên cường, bất khuất và không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Dù bị đặt vào môi trường khắc nghiệt nhất, nghèo nàn nhất, người mang cốt cách của Tùng vẫn vươn lên tự lập, giữ vững khí tiết, không để hoàn cảnh làm tha hóa bản chất.

Bên cạnh đó, nhờ tuổi thọ lên tới hàng trăm năm, cây tùng trong phong thủy còn mang ý nghĩa chúc thọ, cầu mong sức khỏe, sự bình an và trường sinh bất lão cho gia chủ.

Cúc (mùa thu): Sự điềm đạm, thanh cao và lòng chung thủy

Nếu Tùng là sự kiên cường trước bão táp, thì Cúc lại mang vẻ đẹp của sự tĩnh tại và thanh cao, đại diện cho tiết trời mùa thu. Hoa cúc nở rộ vào thời điểm khí trời bắt đầu se lạnh, khi hầu hết các loài hoa rực rỡ của mùa xuân và mùa hạ đã tàn phai.

Điểm đặc biệt nhất về mặt sinh học của hoa cúc là đặc tính "tàn nhi bất rụng" (hoa héo rũ trên thân chứ không rụng xuống đất). Khi vòng đời kết thúc, cánh cúc khô lại và vẫn bám chặt vào nhụy, cành cúc dẫu héo khô vẫn đứng thẳng. Hiện tượng này được các bậc nho sĩ ví như khí tiết của người trung thần: "Ninh hương tử bão chi đầu lão, Bất tùy hoàng diệp vũ thu phong" (thà chết khô trên cành, tuyệt đối không rụng rụng xuống bùn nhơ cùng lá úa).

Hoa cúc dạy cho con người bài học về lòng trung thành, sự thủy chung và phong thái điềm đạm, không màng danh lợi, biết giữ gìn sự trong sạch của tâm hồn ngay cả khi bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời.

Bức tranh tứ quý và triết lý nhân sinh sâu sắc của người phương Đông. (Ảnh minh họa: AI)

Trúc (mùa hạ): Sự ngay thẳng, linh hoạt và tâm vô ngã

Đại diện cho cái nắng chói chang và những cơn bão giông của mùa hạ là cây trúc. Cấu trúc vật lý của loài cây này là một kiệt tác của tự nhiên. Thân thẳng đứng, chia thành nhiều đốt đều đặn, rễ bám chặt thành từng khóm, nhưng đặc biệt nhất là phần ruột hoàn toàn rỗng.

Sự ngay thẳng của thân trúc tượng trưng cho tính chính trực, không khuất phục trước cường quyền. Tuy nhiên, Trúc không hề cứng nhắc. Khi bão ập đến, thân cây có thể uốn cong sát đất để nương theo chiều gió, nhưng khi bão tan, nó ngay lập tức bật thẳng trở lại trạng thái ban đầu.

Điều này phản ánh triết lý "mềm nắn rắn buông", sự linh hoạt trong ứng xử của người trí tuệ. Hơn thế nữa, phần ruột rỗng của trúc là biểu tượng tuyệt đẹp cho chữ "vô tâm" (vô ngã) trong Phật giáo và Đạo giáo, một tâm hồn không chứa đựng sự tham lam, sân si, tư lợi, từ đó luôn giữ được sự an nhiên, tự tại giữa dòng đời xô đẩy.

Mai (mùa xuân): Sức sống vĩnh cửu và khởi đầu rực rỡ

Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, được đại diện bởi hoa mai. Cần lưu ý, trong văn hóa Trung Hoa, mai thường chỉ hoa mai trắng, mai đỏ hoặc hoa mơ bung nở rực rỡ trong tiết trời giá rét cuối đông đầu xuân. Tại miền Nam Việt Nam, đó là sắc vàng rực rỡ của mai vàng. Dù là loại nào, nụ mai luôn phải trải qua những tháng ngày ấp ủ, chịu đựng cái lạnh thấu xương của mùa đông để rồi bung nở những cánh hoa mỏng manh, tinh khiết nhất khi những tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện.

Hoa mai là biểu tượng của sự tinh khôi, niềm kiêu hãnh và sức sống nội sinh mạnh mẽ. Cổ nhân có câu: "Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai" (Kiếm báu sắc bén nhờ mài giũa, hoa mai thơm ngát nhờ vượt qua giá lạnh). Hoa mai mang thông điệp về luật nhân quả trong sự nỗ lực. Những thành tựu rực rỡ, vinh quang và những khởi đầu mới tốt đẹp chỉ đến với những ai đủ bản lĩnh vượt qua những giai đoạn đen tối và gian khổ nhất của cuộc đời.

Sự kết hợp của "Tùng - Cúc - Trúc - Mai" không tuân theo thứ tự thời gian thông thường của bốn mùa mà được sắp xếp theo vần điệu và âm vần trong tiếng Việt. Bất kể thứ tự nào, bức tranh tứ quý này tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín, đại diện cho quy luật Thái cực - Âm Dương sinh diệt không ngừng của vũ trụ.

Treo một bức tranh tứ quý trong nhà không chỉ là để chiêu tài đón lộc hay làm đẹp không gian. Cao cả hơn, đó là sự tự nhắc nhở bản thân và giáo dục con cháu về đạo lý làm người. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, thông điệp từ Tùng kiên cường, Cúc thanh cao, Trúc ngay thẳng và Mai tinh khiết vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành chiếc kim chỉ nam giúp con người giữ vững cốt cách, bình tâm đối mặt với nghịch cảnh và hướng tới một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa.