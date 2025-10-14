Xúc động cảnh gặp nhau lần đầu của hai người kết bạn qua thư 51 năm

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc hai người bạn qua thư 51 năm lần đầu gặp nhau.

Tình bạn kéo dài hơn nửa thế kỷ khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động. Hai người phụ nữ là “bạn qua thư” suốt 51 năm cuối cùng cũng gặp nhau trực tiếp, khoảnh khắc được ghi lại trong video TikTok thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt xem.

Debbie Houschild, sống tại Oceanport, bang New Jersey (Mỹ) và Jane Bean, sống tại Sittingbourne (Anh), bắt đầu viết thư cho nhau vào năm 1974, khi cả hai mới 11 tuổi. Mối liên lạc đặc biệt này khởi nguồn từ chương trình truyền hình giáo dục dành cho trẻ em thập niên 1970 có tên Big Blue Marble, nơi khán giả có thể đăng ký để được kết nối với một người bạn quốc tế qua thư.

Debbie Houschild thời trẻ (trái) và Jane Bean thời trẻ (phải).

Những lá thư Jane Bean gửi cho Debbie Houschild trong nhiều năm qua.

Từ những dòng chữ ngây ngô của tuổi thiếu niên, tình bạn của Debbie và Jane dần lớn lên cùng năm tháng. Họ kể cho nhau nghe về trường lớp, gia đình, những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, hai người chưa từng đánh mất sợi dây liên lạc, từ thư tay, thiệp, ảnh cho đến email khi công nghệ phát triển.

Khi nhận ra kỷ niệm cột mốc 50 năm làm bạn, Debbie quyết định sang Anh để gặp Jane. “Cả hai chúng tôi đều giơ tay lên ngay lập tức, kiểu như cuối cùng cũng được gặp nhau. Thật sự rất phấn khích", Debbie kể lại. Con gái bà đã quay lại khoảnh khắc đầy xúc động khi hai người ôm nhau lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Bà Jane chia sẻ: “Tôi có những người bạn sống gần nhà đã hơn 50 năm, và việc gặp Deb chẳng khác gì gặp một trong số họ. Mọi thứ thật thân quen".

Debbie Houschild (trái) và Jane Bean (phải).

Trong lần gặp này, Debbie còn khiến Jane bất ngờ khi mang theo chồng thư cũ mà họ từng trao đổi, cùng một chiếc áo phông in hình ban nhạc Scotland Bay City Rollers, nhóm nhạc mà cả hai từng say mê thời niên thiếu. Hai người cùng bật cười khi nhớ lại những ký ức tuổi trẻ, những giấc mơ và câu chuyện từng chỉ hiện hữu qua những con tem và phong bì.

“Cảm giác như tôi có một người bạn song song với mình ở nửa kia thế giới. Chúng tôi đều có hai con, đều từng trải qua ly hôn, cuộc sống thật sự có nhiều điểm tương đồng", Debbie chia sẻ.

Jane Bean, Debbie Houschild và hai cô con gái.

Cuộc hội ngộ ấy không chỉ là cái ôm của hai người phụ nữ đã đi qua nhiều giai đoạn cuộc đời, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình bạn và lòng chân thành. Cả hai cho biết họ đang lên kế hoạch cho chuyến thăm tiếp theo.

“Chúng tôi dường như luôn quay lại với nhau, điều mà tôi vô cùng biết ơn", Jane nói. Tình bạn bắt đầu từ cây bút và tờ giấy nay trở thành câu chuyện đẹp khiến hàng trăm nghìn người tin rằng, đôi khi, những sợi dây kết nối giản dị nhất lại bền lâu nhất.