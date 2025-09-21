Tình bạn kỳ lạ của cụ ông 92 tuổi và nữ tài xế 27 tuổi

(VTC News) -

Dianna Morales (27 tuổi) sống tại thành phố Victorville, tiểu bang California, Mỹ chưa từng nghĩ rằng việc nhận một cuốc xe lại mang đến một tình bạn cho cô.

Là một tài xế công nghệ bán thời gian trong gần 3 năm để trang trải chi phí nuôi 2 con nhỏ phụ chồng, Morales đã chở hàng trăm lượt hành khách.

Tuy nhiên vào một buổi chiều tháng 11/2024, Morales bỗng nhận yêu cầu một chuyến đi đặc biệt. Hành khách của cô, cụ ông Leroy Burdick (92 tuổi) muốn đến nhà thờ trong khu phố của mình.

“Khi cụ nói tuổi, tôi thực sự ngạc nhiên, vì thường các hành khách lớn tuổi của tôi không thể trò chuyện được nhiều do họ nghe không rõ. Nhưng cụ Burdick rất minh mẫn và phản hồi mọi điều tôi hỏi”, Morales chia sẻ.

Khi trò chuyện trên xe, cụ Burdick cho biết cụ không thể tự lái xe được nữa vì tuổi cao, và con gái thường đặt xe công nghệ giúp. Kể từ khi vợ cụ qua đời 20 năm trước, cụ dành phần lớn thời gian ca hát trong dàn đồng ca nhà thờ, chơi piano và đánh golf hàng tuần.

Cảm động trước câu chuyện và sự hiền lành, Morales đưa số điện thoại của mình và đề nghị chở cụ Burdick đến nhà thờ bất cứ khi nào cụ cần.

“Cô ấy có vẻ là người của gia đình và nói rất hay về các con mình. Chúng tôi lại cùng sống ở Victorville, nên tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm chút tiền qua hình thức trả trực tiếp”, cụ Burdick kể lại.

Một hành động tử tế đơn giản đã khiến hai con người dần trở thành bạn bè. Qua mỗi chuyến đi, những cuộc trò chuyện của họ trở nên sâu sắc hơn, ngập tràn những câu chuyện, tiếng cười và cả những lời khuyên bất ngờ. Morales cũng ngừng nhận tiền của cụ Burdick, dù cụ luôn nài nỉ.

Cô chia sẻ: “Cụ thường trả tôi 40 USD (khoảng 1,1 triệu đồng), nhưng tôi đã ngừng nhận vì không còn xem đó là công việc nữa. Tôi coi cụ như người thân trong gia đình".

Giờ đây, gần một năm sau, cụ Burdick không chỉ gặp chồng và hai con của Morales mà còn có những khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình nhỏ. Vào các ngày Chủ nhật, Morales và gia đình đến đón cụ và cùng nhau đi đánh golf ít nhất hai lần mỗi tháng, bất chấp lịch trình bận rộn.

Cụ Burdick thực sự trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình Morales, cụ nhấn mạnh rằng người tử tế, quan tâm người cao tuổi vẫn còn tồn tại nhiều trong xã hội. Để bày tỏ lòng biết ơn, cụ Burdick thậm chí còn thuê huấn luyện viên golf riêng và mua cho cậu con trai 8 tuổi của Morales bộ gậy golf đầu tiên trong đời.

“Tôi nhận ra những con người bước vào cuộc đời mình đều lý do. Các con tôi và chồng tôi đều yêu quý cụ. Chúng tôi đã xây dựng một mối liên kết tuyệt vời và việc thấy cụ vui vẻ tận hưởng ngày Chủ nhật bên cạnh khiến mối quan hệ này càng thêm đẹp”, Morales nói.