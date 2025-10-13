Xuất hiện đội bóng Việt Nam 15 lần vô địch quốc gia

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng, cũng là màn đối đầu giữa hai đội bóng tranh ngôi vô địch Hà Nội và TP.HCM I diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Bắt buộc phải giành chiến thắng, Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của đại diện phía Nam.

Cơ hội đến với Hà Nội chủ yếu từ nỗ lực cá nhân của Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Thanh Nhã. Nhưng như vậy là chưa đủ để mang lại khác biệt cho Hà Nội. Ngược lại, TP.HCM I cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của thời tiết. Các pha bóng bổng là vũ khí được cô trò HLV Kim Chi sử dụng nhưng chưa có bàn thắng được ghi trong hiệp 1.

TP.HCM I vô địch giải nữ VĐQG 2025.

Bước sang hiệp 2, lợi thế về điểm số khiến TP.HCM I dễ dàng toan tính hơn. Áp lực phải ghi bàn phần nào khiến các cô gái thủ đô không còn giữ được sự chính xác trong từng pha xử lý. Các cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày của Thanh Nhã và đồng đội. Chung cuộc, Hà Nội hòa TP.HCM I với tỉ số 0-0. TP.HCM I chính thức lên ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Trong khi đó, Hà Nội có được vị trí thứ 2 còn Than KSVN xếp ở vị trí thứ 3. Thái Nguyên T&T chơi đầy nỗ lực nhưng lỡ hẹn với tấm huy chương danh giá và hài lòng với vị trí thứ 4. Phong Phú Hà Nam xếp thứ 5 còn TP.HCM II xếp thứ 6.