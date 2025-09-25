XSMT 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 25/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 25/9. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 25/9 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 23/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 23/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 23/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 23/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 23/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 22/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 22/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 22/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 22/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 22/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 21/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 21/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/9/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 21/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 21/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 20/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/9/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: XSMT diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT có 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối cùng của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải, và 45 giải khuyến khích cho vé sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng/giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực quay số và truyền hình trực tiếp trên đài địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Khung giờ này đã trở nên quen thuộc với người chơi vì sự minh bạch, công khai và chính xác.

- Ngoài việc theo dõi trên TV, bạn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Nếu muốn xem miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh và chuẩn, người chơi có thể tra cứu trực tiếp trên website uy tín vtcnews.vn để cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.