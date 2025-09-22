XSMT 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 22/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 22/9. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 22/9 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ có đến 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ có đến 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Nếu trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để nhận giải:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Nhanh chóng, tiện lợi vì gần nơi cư trú, nhưng người nhận giải sẽ mất một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

- Đến trực tiếp công ty XSKT in trên tấm vé: Phù hợp với các giải thưởng lớn, đảm bảo an toàn và nhận đủ giá trị giải mà không phải trả thêm phí giao dịch.

Tra cứu kết quả XSMT chuẩn xác nhất

- Người chơi có thể truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật KQXSMT nhanh và chính xác.

- Một cách khác là soạn tin nhắn theo cú pháp in sẵn trên vé số, kết quả sẽ được gửi về điện thoại chỉ sau vài phút.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp quá trình quay thưởng xổ số miền Trung trên truyền hình hoặc kênh Youtube vào lúc 17h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.