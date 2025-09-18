XSMT 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 18/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 18/9. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 18/9 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung có 3 đài tham gia gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm chi trả đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Thời hạn tối đa để thanh toán là 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Truy cập vtcnews.vn hàng ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng, chính xác và miễn phí.

- Nhận kết quả trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo hướng dẫn trên vé, chỉ sau 2-3 phút bảng kết quả sẽ gửi về.

- Xem tường thuật trực tiếp XSMT trên truyền hình hoặc kênh Youtube vào lúc 17h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.