XSMT 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 15/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 15/9. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 15/9 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Lịch quay số XSMT sẽ được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi XSMT sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ có 3 đài tham gia quay thưởng gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ trở nên sôi động hơn với 3 đài quay số: Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT sẽ được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết XSMT chính xác

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, đủ kích thước, rõ ràng số dự thưởng, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực.

- Người trúng thưởng chỉ được nhận tiền một lần, có thể chọn hình thức nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải, người sở hữu sẽ được nhận toàn bộ số giải đó.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn đến công ty xổ số kiến thiết hoặc nhờ các đại lý được ủy quyền để tiến hành nhận giải.

- Nếu nhận thưởng tại đại lý, thủ tục sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn, tuy nhiên người trúng phải trả một khoản phí hoa hồng, thường khoảng 0,5% – 1% giá trị giải, tùy từng khu vực.

- Trái lại, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không mất thêm bất kỳ phí dịch vụ nào.

