XSMT 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 16/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 16/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 16/9 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ có 3 đài tham gia gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết XSMT chính xác

- Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, đủ kích thước, số in rõ ràng, không được rách, chắp vá hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn nhận giải là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời gian này vé sẽ mất giá trị.

- Tiền thưởng chỉ được chi trả một lần, người trúng có thể chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Nếu sở hữu vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ số tiền của tất cả các hạng giải đó.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng số có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết tại tỉnh, thành phố in trên tờ vé hoặc đến các đại lý vé số gần nhất để tiến hành thủ tục nhận thưởng.

- Đổi thưởng tại đại lý thường mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng khu vực.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận toàn bộ số tiền (sau khi trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không phát sinh thêm chi phí dịch vụ.

- Lưu ý: Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe.

