XSMT 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 20/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 20/9. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 20/9 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ có 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết XSMT

- Người chơi trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty XSKT hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để công ty đối chiếu và xác nhận thông tin.

- Thời hạn nhận giải là 30 ngày tính từ ngày phát hành vé. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị và không được giải quyết trả thưởng.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi thuận tiện theo dõi và tránh gián đoạn, Nhà nước đã quy định rõ khung giờ quay số cho cả ba miền như sau:

- Xổ số miền Nam: quay thưởng sớm nhất, diễn ra từ 16h15 – 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung: tiếp theo, bắt đầu quay từ 17h15 – 17h35, kết quả từng giải sẽ được công bố ngay sau khi quay để người chơi nắm bắt kịp thời.

- Xổ số miền Bắc: quay muộn nhất, vào khung giờ 18h15 – 18h35, cũng là kỳ quay được nhiều người quan tâm nhất.

Lưu ý: Người chơi mua vé số của đài nào thì chỉ đối chiếu kết quả của đài đó, không sử dụng số của miền này để dò kết quả ở miền khác.

