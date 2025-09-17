XSMT 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 17/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 17/9. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 17/9 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ có 3 đài tham gia gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã công bố. Thời gian thanh toán chậm nhất là 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc trả thưởng sẽ tạm hoãn và chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết tại địa phương in trên vé hoặc ghé các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn, tiện lợi, nhưng người chơi phải trả phí hoa hồng, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy từng khu vực.

- Nếu đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế theo quy định) mà không mất thêm chi phí dịch vụ.

- Quan trọng: Khi đi nhận giải, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe để hoàn tất thủ tục.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.