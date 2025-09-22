XSMT 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 23/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Dò số miền Trung ngày 21/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 21/9/2025
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/9/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 20/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/9/2025
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 19/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 19/9/2025
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 19/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 18/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/9/2025
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).
- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).
- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).
- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) có đến 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).
- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).
- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) có đến 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).
- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).
Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, bạn có thể nhận giải theo hai cách:
- Đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nhà: Tiện lợi và tiết kiệm thời gian, nhưng cần trả một khoản phí hoa hồng nhất định cho đại lý.
- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT ghi trên vé: Thích hợp cho những giải trị giá cao, an toàn hơn và được nhận đủ tiền thưởng mà không mất thêm phí.
- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng, tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, phải đến công ty xổ số hoặc đại lý để làm thủ tục lĩnh giải.
- Công ty XSKT có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của người trúng và tiến hành chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng.
