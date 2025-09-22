XSMT 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 23/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 23/9 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) có đến 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) có đến 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, bạn có thể nhận giải theo hai cách:

- Đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nhà: Tiện lợi và tiết kiệm thời gian, nhưng cần trả một khoản phí hoa hồng nhất định cho đại lý.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT ghi trên vé: Thích hợp cho những giải trị giá cao, an toàn hơn và được nhận đủ tiền thưởng mà không mất thêm phí.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng, tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, phải đến công ty xổ số hoặc đại lý để làm thủ tục lĩnh giải.

- Công ty XSKT có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của người trúng và tiến hành chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng.

