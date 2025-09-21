XSMT 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 21/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 21/9. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 21/9 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ có đến 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ có đến 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả diễn ra thuận lợi và không bị gián đoạn, lịch quay số của ba miền được quy định cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam: quay thưởng sớm nhất trong ngày, từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung: tiếp nối vào lúc 17h15 – 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi quay xong từng giải.

- Xổ số miền Bắc: diễn ra muộn nhất, trong khung 18h15 – 18h35, cũng là kỳ quay thu hút sự quan tâm lớn của người chơi.

Lưu ý: Người chơi chỉ được dò kết quả theo đúng đài mình mua, không dùng vé của miền này để tra bảng kết quả của miền khác.

Tra cứu kết quả XSMT chuẩn xác nhất

- Người chơi có thể vào website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng và chuẩn xác.

- Ngoài ra, chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp ghi trên tờ vé số và gửi đi, sau 2–3 phút hệ thống sẽ phản hồi kết quả về điện thoại.

- Bên cạnh đó, kết quả quay số miền Trung cũng được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và kênh Youtube vào lúc 17h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.