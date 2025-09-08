XSMN 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 9/9. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 9/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 9/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 9/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ có 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Để được công nhận và nhận giải, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin đầy đủ và trùng khớp với kỳ quay số mở thưởng. Các con số trên vé cần khớp chính xác với một trong những giải đã được công bố. Ngoài ra, vé phải giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người chơi có thể lựa chọn nhận thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền. Đây là những địa điểm hợp pháp, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp trúng các giải thưởng nhỏ, đổi thưởng tại đại lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường rơi vào khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy thuộc vào nơi thực hiện đổi vé.

- Đối với những giải thưởng có giá trị lớn, lời khuyên là nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành để nhận thưởng. Khi đó, bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế (nếu có) mà không phải mất thêm bất kỳ khoản phí nào như khi lĩnh thưởng tại đại lý.

