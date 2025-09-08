XSMN 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 8/9. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 8/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 8/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 8/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay xổ số miền Nam bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Nam đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần xổ số miền Nam khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Để được nhận thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày quay số mở thưởng. Dãy số dự thưởng trên vé cần khớp với một trong những giải được công bố chính thức. Đồng thời, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, không rách nát hay tẩy xóa, và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc tìm đến các đại lý gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý ủy quyền vì nhanh gọn và tiện lợi, nhưng khi đó cần trả một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% tùy địa điểm. Khoản phí này được xem là chi phí dịch vụ cho việc đổi vé trúng.

- Nếu nhận thưởng tại Công ty XSKT, người trúng sẽ được lĩnh toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

