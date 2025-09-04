XSMN 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 5/9. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 5/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 5/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 5/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 3/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/9/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 2/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/9/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 1/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/9/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 31/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 31/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 31/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 31/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 31/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN sẽ được bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt mở thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ được đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN sẽ được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nhà để làm thủ tục nhận giải.

- Nhiều người chọn nhận thưởng tại đại lý vì sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng sẽ phải trả thêm phí hoa hồng dịch vụ, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng nơi.

- Nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ nhận đủ số tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phát sinh thêm khoản phí nào khác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết, có đầy đủ thông tin hợp lệ và đúng với ngày quay số. Các con số dự thưởng trên vé cần trùng khớp với kết quả trúng thưởng do Công ty XSKT công bố. Ngoài ra, vé phải giữ nguyên vẹn hình dạng, không rách nát, không tẩy xóa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.