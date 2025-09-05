XSMN 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 6/9. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 6/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 6/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 6/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 4/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/9/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 3/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/9/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 2/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/9/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 1/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/9/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/9/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay xổ số miền Nam sẽ được bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ được tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Nam sẽ được đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ được sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần xổ số miền Nam sẽ được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải trị giá 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ số đầu tiên).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin hợp lệ và đúng ngày quay thưởng. Các dãy số trên vé cần khớp hoàn toàn với kết quả công bố. Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa và nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.