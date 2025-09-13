XSMN 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 13/9. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 13/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 13/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 13/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Người chơi XSMN sẽ theo dõi kết quả từ 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN tiếp tục với lượt mở thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ lần lượt quay số trong kỳ XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Không khí sôi động hơn khi XSMN có đến 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để được công nhận trúng thưởng, vé số cần đảm bảo còn nguyên khổ, nguyên dãy số, không có dấu hiệu rách, chắp nối, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Thời hạn đổi thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.

- Trong trường hợp vé bị rách vì lý do khách quan nhưng vẫn giữ nguyên các chi tiết cần thiết để xác định kết quả, công ty XSKT sẽ tiến hành xem xét và thẩm định trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối trả thưởng.

Thời hạn trả thưởng XSMN nhanh chóng

- Để được công nhận trúng thưởng, vé số cần đảm bảo còn nguyên khổ, nguyên dãy số, không có dấu hiệu rách, chắp nối, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Thời hạn đổi thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.

- Trong trường hợp vé bị rách vì lý do khách quan nhưng vẫn giữ nguyên các chi tiết cần thiết để xác định kết quả, công ty XSKT sẽ tiến hành xem xét và thẩm định trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối trả thưởng.

