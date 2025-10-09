Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Nepal, vòng loại Asian Cup trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Việt Nam vs Nepal.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal lúc 19h30 ngày 9/10.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 2 tại bảng F. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành được 3 điểm sau 1 chiến thắng (5-0 trước Lào) và 1 thất bại (0-4 trước Malaysia). Nhà vô địch Đông Nam Á ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết.

Đội tuyển Việt Nam không thể ngồi chờ Malaysia bị xử thua hoặc loại khỏi giải sau bê bối gian lận nhập tịch. Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội trước hết cần làm tốt phần việc của chính mình, đó là giành chiến thắng tất cả các trận còn lại để hy vọng tạo ra kỳ tích - theo lời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Giành 6 điểm trong 2 trận đấu với Nepal là nhiệm vụ nằm trong khả năng của đội tuyển Việt Nam, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà cả lượt đi và lượt về. Đội bóng đến từ khu vực Nam Á đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chênh lệch tới 62 bậc phản ánh khoảng cách giữa 2 đội.

Đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn nghỉ thi đấu dài hạn. Những ca chấn thương mới nhất là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Châu Ngọc Quang cũng không thể góp mặt ở lần tập trung này.

Dù vậy, lực lượng còn lại trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có đủ những nhân tố chất lượng tốt ở cả 3 tuyến. Đặc biệt, những gương mặt U23 có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây có thể tạo ra sự mới mẻ cho đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân vận động Bình Dương.