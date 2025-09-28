Vé xem tuyển Việt Nam vs Nepal mua ở đâu, giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Theo đó, ban tổ chức thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Vé cả hai trận đấu lượt đi vào ngày 9/10/2025 trên sân Gò Đậu và trận lượt về ngày 14/10/2025 trên sân Thống Nhất đồng loạt được mở bán.

Vé được bán với các mệnh giá 400 nghìn đồng/vé và 200 nghìn đồng/vé. Người hâm mộ mua vé duy nhất trên ứng dụng OneU.

Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Nepal chuẩn bị được phân phối.

Vé được mở bán theo hai đợt. Đợt 1 bắt đầu từ 9h00 ngày 29/09/2025 đến 23h59 ngày 05/10/2025 (người hâm mộ có thể mua đồng thời vé xem trận đấu lượt đi và lượt về giữa Việt Nam vs Nepal thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào các ngày 9/10 và 14/10).

Đợt 2 bắt đầu từ 00h00 ngày 06/10/2025 đến 23h59 ngày 07/10/2025 (người hâm mộ mua vé xem trận đấu lượt về giữa ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam thuộc Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 14/10) hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký từ ngày 03/10/2025. Cổ động viên cần chuẩn bị bản gốc thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu;

Trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo Căn cước công dân /Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với ban tổ chức về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Ngoài ra, vé được bán theo phương thức truyền thống tại sân Gò Đậu và sân Thống Nhất từ ngày 4/10.

Người hâm mộ đến sân không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Cổ động viên không sử dụng pháo sáng trên sân.