Xe SUV ồ ạt đổ bộ thị trường Việt, cạnh tranh khốc liệt phân khúc hạng sang

(VTC News) -

Thị trường ô tô trong nước vừa trải qua một tuần sôi động khi các thương hiệu liên tục tung ra những dòng xe đa dụng mới. Sự xuất hiện của các tân binh từ phân khúc cỡ trung đến cỡ lớn hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện thị phần và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho nhóm khách hàng cao cấp.

Lynk & Co 900 thử sức ở nhóm SUV cỡ lớn

Phân khúc xe đa dụng cỡ lớn tại Việt Nam vừa đón nhận thêm thành viên mới là mẫu Lynk & Co 900. Đây là dòng xe cao cấp nhất của thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, được giới thiệu với mức giá 3,069 tỷ đồng. Với mức định giá này, mẫu xe đến từ Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh về giá khi thấp hơn tương đối so với các đối thủ cùng kích thước đã có mặt lâu năm trên thị trường như Volvo XC90 Ultimate hay Toyota Land Cruiser Prado.

Mẫu xe đa dụng cỡ lớn Lynk & Co 900 sử dụng động cơ lai cắm sạc công suất 708 mã lực.

Mẫu xe sở hữu chiều dài tổng thể lên tới 5.240 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm, vượt trội hơn một số dòng xe cùng nhóm. Xe trang bị hệ thống động cơ lai cắm sạc (plug-in hybrid), kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.0L và mô-tơ điện, mang lại tổng công suất 708 mã lực. Điểm nhấn bên trong không gian cabin là hàng ghế thứ hai có thể xoay điện 180 độ cùng hệ thống màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn cùng nhiều tiện nghi công nghệ.

Mặc dù có ưu thế về kích thước và trang bị, tuy nhiên kích thước lớn sẽ là trở ngại khi di chuyển trong các đô thị đông đúc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc thuyết phục khách hàng chi trả hơn 3 tỷ đồng cho một thương hiệu mới mẻ cũng là thách thức không nhỏ.

Audi nâng cấp toàn diện hai dòng xe chiến lược

Thương hiệu xe Đức cũng chính thức làm mới dải sản phẩm của mình bằng việc tung ra thế hệ mới của bộ đôi Audi Q3 và Audi Q5. Cả hai mẫu xe đều được phân phối với hai biến thể kiểu dáng gồm dáng xe truyền thống và dáng xe lai coupe.

Ngoại hình của bộ đôi xe đa dụng Audi Q3 (trắng) và Audi Q5 (đen) thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam.

Trong đó, dòng xe cỡ nhỏ Audi Q3 có giá bán dao động từ 2,099 đến 2,199 tỷ đồng, hướng tới nhóm đối thủ cạnh tranh như BMW X1 hay Volvo XC40. Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 148 mã lực cùng hệ dẫn động cầu trước. Ở phân khúc cao hơn, dòng xe cỡ trung Audi Q5 có giá từ 2,849 đến 2,949 tỷ đồng, đối đầu trực tiếp với Mercedes-Benz GLC và Lexus NX. Phiên bản này sở hữu động cơ tăng áp 2.0L công suất 196 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Lợi thế lớn của bộ đôi xe Đức nằm ở không gian nội thất số hóa hiện đại với hệ thống màn hình kích thước lớn. Dù vậy, thông số hiệu suất động cơ của cả hai dòng xe này có phần thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đi kèm mức giá bán tương đối cao và hệ thống xưởng dịch vụ còn hạn chế tại Việt Nam.

Mazda gia nhập nhóm xe cao cấp

Thương hiệu Nhật Bản Mazda cũng gây chú ý khi trình làng bộ đôi CX-60 và CX-90, đánh dấu bước chuyển mình theo định hướng cao cấp. Điểm khác biệt lớn nhất của hai mẫu xe này so với các sản phẩm phổ thông trước đây của hãng nằm ở nền tảng kỹ thuật với động cơ đặt dọc và hệ dẫn động ưu tiên lực kéo ở cầu sau.

Bộ đôi Mazda CX-60 và Mazda CX-90 cấu hình động cơ đặt dọc vừa ra mắt Việt Nam.

Mẫu xe cỡ trung Mazda CX-60 được phân phối duy nhất một phiên bản sử dụng động cơ lai (hybrid) 3.3L tăng áp kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giá bán 1,699 tỷ đồng. Với mức giá này, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản cao cấp của những dòng xe như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe. Đối với phân khúc cỡ lớn, mẫu xe đầu bảng Mazda CX-90 có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi cùng giá bán từ 1,899 đến 2,299 tỷ đồng, tạo thêm áp lực lên các đối thủ như Volkswagen Teramont X hay Ford Explorer.

Việc ứng dụng vật liệu cao cấp trong khoang lái và tích hợp các công nghệ an toàn thế hệ mới là điểm cộng lớn cho bộ đôi này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của hai dòng xe mới là việc thay đổi thói quen và nhận thức của người tiêu dùng trong nước, vốn từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh một thương hiệu Mazda thuộc phân khúc phổ thông.