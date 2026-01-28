Xe đi trời mưa làm bùn đất che kín biển số, tài xế có bị xử phạt?

(VTC News) -

Những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi việc xe ô tô bị che lấp biển số do bùn đất sẽ bị xử phạt.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) lý giải về các tình huống khách quan, bất khả kháng khiến biển số bị che lấp trên đường.

Theo đó, khi xe cộ đi lại trên đường gặp thời tiết, tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che lấp, tài xế được tiếp tục hành trình của mình cho tới khi đến điểm an toàn hoặc điểm đến, đảm bảo các điều kiện an toàn về dừng đỗ.

Xe ô tô bị bùn đất che lấp biển số bị xử phạt 23 triệu đồng.

"Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục, đi trên đường cao tốc không thể dừng đỗ ngay để làm sạch biển số, cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt", đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, đồng thời cho biết đây là những tình huống xuất phát từ lý do khách quan, bất khả kháng.

Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, lái xe được khuyến cáo cần làm sạch ngay biển số. "Lực lượng chức năng sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ nhưng biết biển số bẩn nhưng vẫn tiếp tục đi", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể trình bày với cảnh sát giao thông. Lực lượng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… trước khi lập biên bản vi phạm.

Trước đó, một tình huống giao thông gây xôn xao cộng đồng mạng khi tài xế xe Ford Territory bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe do để biển số sau bị bùn đất che lấp.

Tại trụ sở công an, nam tài xế khai nhận vào ngày 23/1, anh lái ô tô đi Thanh Hóa để giải quyết công việc. Do trời mưa và đường bẩn, chiếc xe bị bùn đất bám vào làm che hết chữ và số trên biển kiểm soát phía sau.

Khi về đến nhà, anh H. biết xe bị bẩn, bùn đất che lấp biển số, nhưng do bận việc nên anh chưa mang xe đi rửa.

Khoảng 10h30 ngày 26/1, tài xế lái xe đi rửa và giải quyết một số việc cá nhân. "Tôi biết biển số bẩn không đọc được chữ và số, nhưng do chủ quan tôi không lau biển số trước khi đi", anh khai nhận.

Khi đến nút giao vườn hoa Phùng (Hà Nội), lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe và thông báo tài xế có hành vi vi phạm quy định Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. "Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thức được vi phạm của mình và đồng ý bị xử phạt theo quy định", anh H. nêu.