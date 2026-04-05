Xác minh vụ thanh niên hành hung người can ngăn sau va chạm giao thông

Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ, điều tra liên quan clip nam thanh niên có hành vi hành hung người khác sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Thanh niên liên quan clip đã được mời lên trụ sở làm việc vào đêm 4/4 để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Danh tính người này là N.K.P. (27 tuổi, ngụ phường Dĩ An).

Trước đó, khoảng hơn 17h ngày 4/4, nam thanh niên chạy xe máy di chuyển trong con hẻm bên cạnh Công ty TBS, thuộc khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An, TP.HCM), thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam sinh cầm lái theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống đường, nhưng không ghi nhận thương tích nghiêm trọng.

Hiện trường nơi va chạm xe. (Ảnh chụp từ clip)

Dù vậy, sau khi đứng dậy, thanh niên này có thái độ hung hăng và gây hấn với nam sinh. Thấy sự việc căng thẳng, một người dân gần đó chạy đến can ngăn.

Tuy nhiên, sau lời qua tiếng lại, nam thanh niên quay sang tấn công người can ngăn. Cú đánh mạnh khiến nạn nhân gục tại chỗ và chảy nhiều máu.

Chưa dừng lại, kẻ này tiếp tục lao đến hành hung nam sinh khi nam sinh này đang dắt xe vào lề đường. Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi rời đi. Hai nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến mâu thuẫn sau va chạm giao thông, hôm 1/4, Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với N.D (68 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) và N.T.L (35 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, chiều 28/3, N.T.L lái xe máy lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến khu vực gần đường Lê Trọng Tấn, L bấm còi xin vượt xe của ông N.D, lúc này đang điều khiển xe máy chạy chậm sát lề.

Sau khi bị vượt, ông D lái xe đuổi theo, chạy song song với L. Hai bên xảy ra cự cãi, chửi bới và có lời lẽ đe dọa lẫn nhau.

Sau đó, Khi đến giao lộ Trường Chinh - Tân Sơn Nhì, ông D. bất ngờ tấp xe vào xe của L. Cả hai sau đó dừng xe giữa đường, lao vào xô xát, đánh nhau ngay giữa ban ngày, khiến khu vực trở nên náo loạn, giao thông ùn tắc cục bộ.