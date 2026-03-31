Nam sinh bị hành hung trên phố Hà Nội: Công an truy tìm thêm nghi phạm

Ngày 31/3, đại diện Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị xác định được danh tính nghi phạm thứ ba trong vụ nam thanh niên 19 tuổi bị hành hung trên phố Nguyễn Khang.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú để xác minh, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy tìm và kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 28/3, anh M. (SN 2007; trú tại Quảng Ninh) lái xe máy đi trên đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57.

Nam thanh niên bị hành hung giữa phố.

Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, ép xe máy của anh M. vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào nam thanh niên.

Gây án xong, những kẻ này lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm. Danh tính 2 kẻ này là Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Giáp Đức Sơn được xác định có 3 tiền án.

Đối tượng Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Diễn biến này cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, bất chấp hậu quả, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác và trật tự an toàn xã hội.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giữ bình tĩnh, kiềm chế hành vi, không để những va chạm nhỏ dẫn tới vi phạm pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, manh động sẽ bị xử lý nghiêm minh.