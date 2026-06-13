(VTC News) -

Haiti đấu với Scotland lúc 8h ngày 14/6 trong khuôn khổ bảng C World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Haiti vs Scotland, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Haiti đấu với Scotland

Trận Haiti vs Scotland diễn ra trên sân Gillette, Massachusetts, Mỹ. Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng C World Cup 2026. Bảng đấu này còn có Brazil và Morocco. Theo dữ liệu được công bố trước trận, Opta tính cơ hội thắng của Scotland ở mức 59,4%. Tỷ lệ thắng của Haiti là 19,2%.

Haiti trở lại World Cup sau 52 năm. Lần gần nhất đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết là World Cup 1974. Ở giải đấu đó, Haiti thua cả 3 trận vòng bảng.

McTominay là ngôi sao sáng giá của Scotland. (Ảnh: Reuters)

Trong 10 trận gần nhất trước World Cup 2026, Haiti thắng 4, hòa 3 và thua 3. Đội tuyển vùng Caribe ghi 15 bàn và nhận 11 bàn thua trong giai đoạn này. Ở hai trận giao hữu gần nhất, Haiti thắng New Zealand 4-0, sau đó thua Peru 1-2.

Duckens Nazon là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Haiti với 44 bàn. Wilson Isidor và Jean-Ricner Bellegarde cũng nằm trong nhóm cầu thủ đáng chú ý của Haiti. Trước trận mở màn, Haiti không ghi nhận ca chấn thương đáng kể.

Scotland dự World Cup lần đầu tiên sau 28 năm. Đội tuyển này bước vào giải dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Clarke.

Trong 10 trận gần nhất, Scotland thắng 6, hòa 1 và thua 3. Đội bóng châu Âu ghi 21 bàn trong chuỗi trận này. Trước khi dự World Cup, Scotland thua Nhật Bản và Bờ Biển Ngà, rồi thắng Curacao 4-1 và Bolivia 4-0.

Scott McTominay là một trong những cầu thủ được chú ý của Scotland. Anh gặp vấn đề về dạ dày trong tuần chuẩn bị, nhưng đã trở lại tập luyện. Billy Gilmour vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Scott McKenna bị đau nhẹ và chưa chắc ra sân.

Cách xem trực tiếp Haiti đấu với Scotland trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo lịch phát sóng, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Trận Haiti vs Scotland diễn ra lúc 8h ngày 14/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể dùng ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục "Sự kiện trực tiếp". Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Cách xem World Cup 2026 trên máy tính là truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo (vtvgo.vn). Ngay tại trang chủ, mục "Sự kiện trực tiếp" sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.