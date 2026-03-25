Bắt 2 người đi xe bán tải chửi bới, hành hung người đi xe máy ở TP.HCM

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khánh (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Văn Khánh và Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, khoảng 15h 45 phút ngày 19/3, anh P.M.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đi xe máy trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe sát lề đường để mua vé số.

Khoảng 1 phút sau, Trần Văn Khánh lái ô tô BKS 30M-033.03 chở Nguyễn Minh Tuấn chạy từ phía sau đến. Khánh liên tục bấm còi rồi lái xe vượt lên trước xe máy của anh T. và dừng lại.

Khi đó, Tuấn bước xuống xe, tiến đến chỗ anh T., chửi bới thô tục và đe dọa. Khánh cũng xuống xe, chỉ tay vào mặt anh T. và lớn tiếng chửi bới.

Chiếc ô tô bán tải do Khánh điều khiển chở theo Tuấn. (Ảnh: CACC)

Chưa dừng lại, Khánh dùng cùi chỏ đánh trúng vùng mặt, mũi của anh T. Sự việc khiến nhiều người đi đường chú ý, giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh qua địa phận phường Bình Tân bị ùn ứ.

Sau đó, Khánh và Tuấn lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay khi phát hiện clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, triệu tập Khánh, Tuấn cùng những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tôn trọng người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần giải quyết bằng đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.