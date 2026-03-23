Khởi tố 2 người rượt đuổi, hành hung tài xế ô tô ở TP.HCM

Khởi tố 2 người rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô trên đường ở TP.HCM.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM thông tin về vụ rượt đuổi, hành hung tài xế ô tô 7 chỗ xảy ra trên đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/3, trong lúc di chuyển ra chốt thực hiện nhiệm vụ điều khiển giao thông, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận tin báo của người dân về vụ xô xát trước số nhà 205 Phan Xích Long.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn sau va chạm giao thông giữa xe máy do N.K.L (SN 1990) cầm lái, chở theo H.P.H (SN 1973) và ô tô 7 chỗ do ông H.T.V (SN 1992) cầm lái.

Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể về phương tiện, các bên đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Lúc này, ông V. trượt ngã và bị L. đánh, đồng thời bị H. khống chế bằng cách kẹp cổ.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường đông đúc phương tiện qua lại, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác đã kịp thời can ngăn, ổn định tình hình, giải tán đám đông, đồng thời phối hợp Công an phường Cầu Kiệu đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan công an, vụ việc là cảnh báo đối với người tham gia giao thông về việc giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ từ va chạm nhỏ nhưng thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.