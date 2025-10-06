Vùng biển Ninh Bình tan hoang sau bão lũ

Đoạn đường ven biển tại xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) bị bão số 10 tàn phá nặng nề, các khối bê tông bị sóng đánh vỡ vụn, cây cối khô cháy, tạo nên cảnh tượng hoang tàn. Khu vực này từng được quy hoạch thành bãi tắm, phục vụ du lịch, nhưng sau đó bị hủy quy hoạch do dòng chảy thay đổi.
Góc nhìn từ trên cao cho thấy sóng biển và lốc xoáy tàn phá nghiêm trọng, kéo dài hàng trăm mét. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã xóa sổ gần như toàn bộ, kể cả những cơ ngơi cuối cùng của các hộ kinh doanh cũ.
Các mảng bê tông bị xói mòn, xé vụn, để lộ nền đất và sỏi đá đã bị cuốn trôi.
Chỉ vài tháng trước, một số hộ dân ở đây vẫn mưu sinh nhờ khu du lịch bãi tắm. Khi quy hoạch bị hủy do sạt lở, họ vẫn bám trụ, tận dụng những cơ ngơi còn sót lại. Cơn bão số 10 quét sạch hy vọng cuối cùng ngay trên mảnh đất quen thuộc của những người nông dân.
Một người dân đứng bất lực trước đống đổ nát. Giữa những cây cối bị lốc xoáy quật bật gốc và các mảng bê tông vỡ vụn của con đường ven biển, đây là một trong những hộ kinh doanh đang cố gắng thu dọn những tàn tích còn sót lại.
Đây là hình ảnh những gì còn sót lại của khu vực kinh doanh võng, nước giải khát tạm bợ trong rừng phi lao. Sau khi bãi tắm bị đóng cửa, các hộ kinh doanh cũ tận dụng những vật liệu đơn giản để kinh doanh nhưng cũng bị cuốn bay hết theo cơn bão số 10.
Rừng phi lao ven biển, tuyến phòng hộ tự nhiên duy nhất còn lại sau khi con đường ven biển bị sạt lở, đã bị bão số 10 và lốc xoáy quật gãy, bật gốc hàng loạt.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Trung Hiếu, Bí thư xã Rạng Đông (Tỉnh Ninh Bình) cho biết việc sạt lở khu vực bờ kè đã diễn ra từ nhiều năm nay do việc thay đổi dòng chảy. Cơn bão vừa rồi làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. "Đợt vừa rồi nước biển tràn bờ, gây ra tình trạng ngập và thiệt hại cho một số hộ nuôi trồng thủy hải sản ở phía trong bờ kè. Lốc xoáy cũng khiến một số ngôi nhà tại xã Rạng Đông bị hư hại và 5 người bị thương."-ông Hiếu thông tin thêm.