Chiều tối nay bão số 11 Matmo cấp 12 vào vịnh Bắc Bộ, vùng núi nguy cơ cao lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Chuyên gia nhân định về những tác động của bão số 11 Matmo tới đất liền nước ta.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa nay 5/10, bão số 11 Matmo đang ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng hơn 300km.

Bão di chuyển với tốc độ khoảng 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Cường độ đang ở cuối cấp 12, đầu cấp 13. Đây là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

"Dự báo, chiều tối nay, bão số 11 Matmo sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão sẽ đi dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khả năng đổ bộ vào giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào nửa đêm nay và sáng sớm ngày mai 6/10.

Với dự báo hướng di chuyển, tốc độ như hiện tại của cơn bão số 11, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ khả năng chịu tác động gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15", ông Khiêm thông tin.

Bão số 11 Matmo đang ở thời điểm mạnh nhất, chiều tối nay đi vào vịnh Bắc Bộ. (Nguồn: NCHMF)

Ông Khiêm lưu ý, khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô khả năng có gió mạnh, sóng lớn. Đồng thời, các hoạt động tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản ven biển Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh cần hết đề phòng nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, theo dự báo hiện tại, khu vực ven biển Quảng Ninh, phía Bắc của TP Hải Phòng khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng sang tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt các xã, phường ven biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sâu hơn trong đất liền phía Đông Bắc sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

"Hoàn lưu cơn bão số 11 Matmo tương đối rộng, thời điểm gió mạnh trên đất liền có thể kéo dài từ đêm nay đến trưa mai", ông Khiêm lưu ý.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, ngoài gió mạnh trong đêm nay và sáng mai trên ven biển và đất liền ở những khu vực đã đề cập trên, cần lưu ý tới hiện tượng mưa lớn.

Theo dự báo, cơn bão số 11 Matmo sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh, thành Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Bắc, lượng mưa vùng núi 150-250mm, cục bộ trên 400mm. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn, cần đề phòng đợt lũ lớn trên hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể lên báo động (BĐ) 2, BĐ3, một số nơi khả năng trên BĐ3. Lưu lượng lũ về các hồ chứa ở Bắc Bộ có thể tăng cao từ 6-9/10 như hồ Thác Bà, Hòa Bình...

"Chúng tôi hết sức lưu ý là hiện tượng lũ quét và sạt lở. Cơn bão số 10 Bualoi đã gây ra đợt mưa rất lớn ở trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa dao động 200-300mm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ độ ẩm đất đã tương đối bão hoà, đất ngậm đủ nước, một số nơi có tình trạng sạt trượt đất.

Trên các khu vực sông suối ở vùng núi có thể còn tiềm ẩn nguy cơ nghẽn dòng sau đợt mưa lớn vừa qua. Ngày 6-7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối ở vùng núi cũng như sạt lở đất", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm kiến nghị chính quyền địa phương có các giải pháp ứng phó, rà soát các điểm nghẽn dòng trên các sông suối khi bão số 11 chưa gây mưa lớn và thông báo tới người dân, có giải pháp di dời, ứng phó, đảm bảo an toàn.