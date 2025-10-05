+
Bão số 11 Matmo giật cấp 15, sóng biển cao 8m, Bắc Bộ mưa lớn
(VTC News) -
Lúc 6h ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 90km, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15, sóng biển cao 8m.
Hồng Thắm
Tin mới
11:24 05/10/2025
Cục Điện ảnh thông tin xử lý công ty phát hành phim có 'đường lười bò' phi pháp
11:21 05/10/2025
Phim
Đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung
11:18 05/10/2025
Chính trị
Ra mắt Thắng Lợi Group Gallery – không gian trải nghiệm bất động sản Tây Sài Gòn
11:15 05/10/2025
Dự án
Hợp tác chiến lược giữa Công ty Bắc Nam và Tập đoàn Ivenet Hàn Quốc
11:12 05/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng
10:54 05/10/2025
Đầu Tư
Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22%, cao nhất trong hơn một thập kỷ
10:36 05/10/2025
Đầu Tư
Triều Tiên cảnh báo sẽ hành động quân sự nếu Mỹ phớt lờ lo ngại an ninh
10:28 05/10/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng: 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
10:00 05/10/2025
Tin nóng
Bão số 11 Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất, từ tối nay ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ
10:00 05/10/2025
Thời tiết
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xuất hiện trên livestream bán bánh Trung thu
09:44 05/10/2025
Đầu Tư
Loạt đại gia Việt thu nghìn tỷ nhưng bị điều tra, khởi tố về tội trốn thuế
09:10 05/10/2025
Bản tin 113
Tóm gọn nữ 'đạo chích' 4 lần mở trộm két sắt, cuỗm 350 triệu đồng
09:07 05/10/2025
Bản tin 113
Công nghệ 5/10: Mỹ mua Grok AI của Elon Musk với giá siêu rẻ
09:07 05/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Hiếm có: 3 siêu trăng mùa thu xuất hiện liên tiếp, mở màn đúng dịp Tết Trung thu
09:05 05/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Hoàng Hường từng khoe mẽ giàu sang thế nào trước khi bị bắt?
09:00 05/10/2025
Doanh nhân
Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International
08:33 05/10/2025
Hoa hậu
Đề xuất bỏ chức danh trợ giảng, không phân hạng giảng viên đại học
08:25 05/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Giải chạy Diana Unicharm For U For Future 2025 gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em
08:18 05/10/2025
Sống đẹp
Đi bộ 30 phút mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?
08:14 05/10/2025
Tư vấn
Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 10/2025
08:13 05/10/2025
Thị trường
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC bản đặc biệt chỉ có 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng
07:46 05/10/2025
Tin xe 247
DTAP: 'Nhạc cụ dân tộc là vũ khí rất mạnh của nhạc Việt khi bước ra quốc tế'
07:26 05/10/2025
Ca Nhạc
Khoảnh khắc nổ bình gas ở Hải Phòng, người đi đường bị hất văng
07:18 05/10/2025
Reels
Bão số 11 Matmo mạnh lên cấp 12-13, Hà Nội mưa lớn từ sáng mai 6/10
07:15 05/10/2025
Thời tiết
Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm
07:12 05/10/2025
Đời sống
Mách bạn thực đơn giảm cân hiệu quả ngay lần đầu áp dụng
07:07 05/10/2025
Khỏe đẹp
Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Tiếp tục đi lên nhờ khả năng OPEC+ tăng nguồn cung
07:01 05/10/2025
Thị trường
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10
07:00 05/10/2025
Cần biết
Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam
07:00 05/10/2025
Chuyện bốn phương