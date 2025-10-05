Đóng

Bão số 11 Matmo giật cấp 15, sóng biển cao 8m, Bắc Bộ mưa lớn

(VTC News) -

Lúc 6h ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 90km, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15, sóng biển cao 8m.

Hồng Thắm
