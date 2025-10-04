Chuyên gia: Hoàn lưu bão số 11 rộng, chưa đổ bộ vẫn có thể xuất hiện dông lốc

(VTC News) -

Video: Chuyên gia cảnh báo hiện tượng dông lốc trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ.

Chiều 4/10, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, hiện tượng dông lốc trước và trong khi bão số 11 Matmo ảnh hưởng cũng là hiện tượng rất nguy hiểm và đáng quan tâm.

"Chúng tôi cũng nhấn mạnh trong các bản tin, hoàn lưu bão số 11 rộng nên có khả năng khi bão chưa vào, chưa ảnh hưởng trực tiếp nhưng vẫn có thể xuất hiện dông lốc ở phần phía trước của bão, gây ra những tác động rất lớn đối với con người, tài sản và nhà cửa của người dân, trọng tâm ở vịnh Bắc Bộ cũng như vùng Bắc Bộ", ông Hưởng nói.

Dự báo về đường đi và cường độ của bão số 11 Matmo, ông Hưởng cho hay, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ cực đại có thể cấp 13.

Chuyên gia cảnh báo hiện tượng dông lốc trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về đường đi của bão, trong thời gian tới, bão có khả năng lệch lên phía Bắc. Với xu hướng lệch lên phía Bắc thì bão sẽ đi vào giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, cường độ mạnh nhất có thể cấp 8 - 9 ở khu vực tỉnh Quảng Ninh, những khu vực khác gió mạnh cấp 6-7.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Với tính toán bão số 11 Matmo khả năng đi lên phía Bắc, trọng tâm mưa sẽ ở vùng núi và trung du, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm. Cũng do bão dịch chuyển lên phía Bắc, vùng mưa ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá không lớn, dao động 70 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Cũng theo ông Hưởng, khi bão vào Biển Đông có những điều kiện tương đối thuận lợi cho quá trình phát triển của bão.

"Chúng tôi theo dõi, nhiệt độ mặt nước biển ở Biển Đông đang khoảng 28-29°C, mà điều kiện bình thường khoảng 26-27°C đã là điều kiện tốt để bão hoạt động mạnh lên. Ngoài ra, độ đứt gió ở khu vực Biển Đông nhỏ, sẽ tạo ra lượng ẩm tích tụ lại, phát triển trong cấu trúc của bão.

Vì vậy trong 24 giờ tới, bão số 11 Matmo xu hướng mạnh lên. Tuy nhiên khi di chuyển vượt qua phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ, bão ma sát với mặt đất, độ đứt gió tăng lên, cường độ bão xu hướng giảm dần. Như đã nhận định, Quảng Ninh có thể gió mạnh cấp 8-9, khả năng đây là gió mạnh nhất khi bão ảnh hưởng đến đất liền", ông Hưởng phân tích.

Vùng ven biển Quảng Ninh là trọng tâm chịu tác động của bão số 11 Matmo, đây là vùng có gió mạnh cấp 8-9, sâu trong đất liền tỉnh Quảng Ninh có thể gió mạnh cấp 6-7. Hoàn lưu bão nguy cơ gây gió mạnh cấp 6-7 ở khu vực tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang (cũ).